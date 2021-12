Filme que estreia nesta sexta relata caçada a Bin Laden

"A Hora Mais Escura", narrativa hollywoodiana acerca dos dez anos de caçada a Osama Bin Laden, estreia nesta sexta-feira, 15, no Brasil depois de assumir a liderança das bilheterias de cinema na América do Norte, faturando 26 milhões de dólares nos EUA e Canadá.

O filme, com Jessica Chastain no papel de uma agente da CIA, desbancou a concorrência da paródia de terror "Inatividade Paranormal" e do policial de época "Caça aos Gângsteres", que faturaram, respectivamente, 18,8 e 16,7 milhões de dólares.

"A Hora Mais Escura", um filme marcado por polêmicas políticas tem cinco indicações ao Oscar, incluindo para melhor filme. Mas a cineasta Kathryn Bigelow foi excluída da disputa ao prêmio de direção.

O filme faz um relato dramatizado da caçada ao fundador da rede Al Qaeda e da ação militar norte-americana que resultou na morte de Bin Laden, em maio de 2011, no Paquistão. Alguns críticos disseram que a obra promove o uso da tortura, ao mostrar agressivas técnicas de interrogatórios de suspeitos.

Bigelow e o roteirista Mark Boal argumentaram que várias técnicas investigativas são mostradas no filme, sem apontar nenhuma delas como tendo sido decisiva em localizar Bin Laden. Amy Pascal, presidente do estúdio Sony Pictures, declarou na sexta-feira que o filme "não advoga a tortura".

"A Hora Mais Escura" chegou a quase três mil cinemas dos EUA, depois de ter um lançamento limitado em dezembro. O site Hollywood.com diz que a produção custou 40 milhões de dólares.

adblock ativo