Filme póstumo com Chadwick Boseman estreia em dezembro na Netflix

Estreia em 18 de dezembro na Netflix, A Voz Suprema do Blues. Estrelado pelo astro da Marvel, Chadwick Boseman, que faleceu recentemente, e pela atriz Viola Davis, o filme ganhou as suas primeiras fotos oficiais nesta quarta-feira, 30.

Baseado na premiada peça de mesmo nome de August Wilson, o longa ambientado na cidade americana de Chicago em 1927, conta a história da cantora de blues Ma Rainey, vivida por Viola.

Já Chadwick Boseman interpreta Levee, o namorado de Ma. Ambicioso, o trompetista queria deixar sua própria marca na indústria musical. Nas imagens, o ator eternizado principalmente pela sua performance como o super-herói Pantera Negra, aparece caracterizado com um smoking ao lado de Viola Davis em um palco.

A Voz Suprema do Blues é dirigido por George C. Wolfe, que já venceu por duas vezes, o Tony, maior e mais prestigioso prêmio do teatro dos Estados Unidos. Também estão no elenco, Glynn Turman, Colman Domingo e Michael Potts.

Confira as primeiras imagens divulgadas no twitter da Netflix

