Filme pernambucano Tatuagem esquenta festival em Gramado

Antes de alcançar a sua primeira metade, o 41º Festival de Cinema Brasileiro de Gramado-RS já apresentou um virtual ganhador, o bem-humorado e sensível drama Tatuagem, do roteirista e cineasta pernambucano Hilton Lacerda, conhecido por assinar as histórias do seu conterrâneo Cláudio Assis (incluindo Febre do Rato e Amarelo Manga).

O filme teve uma sessão impactante na última segunda-feira, surpreendendo pela ousadia e força como trata das questões da sexualidade. Aqueceu a noite fria na Serra Gaúcha, onde os termômetros andaram oscilando na casa dos seis graus, mas com sensação térmica ainda mais baixa, parte do charme do mais glamouroso festival de cinema do país.

Com Irandhir Santos (de O Som ao Redor e Tropa de Elite 2) no papel central, Tatuagem conta a história de uma trupe de teatro mambembe, que prepara um espetáculo cheio de cenas de nudez e coreografias com homens travestidos, o que ainda soa escandaloso para a época em que o filme se passa, em 1978.

Intimidade - Para além do palco e das coxias, o filme vai na intimidade dos personagens. Irandhir vive Clécio, líder do grupo teatral, e tipo incomum, que prefere os amores homossexuais, mas mantém mulher e filho.

A transexual Paulette, papel do ator Rodrigo García, é o braço direito e eventual affair de Clécio, até que surge o jovem soldado, apelidado de Fininha (o ator Jesuíta Barbosa), que se incorpora ao bando, inclusive, nas festas cheias de bebedeira e amor livre. Ele vai mudar o conjunto de forças no grupo, abalando o coração de seu líder.

O filme traz escracho e ironia em altas doses, mesmo sendo uma obra de época, situado nos anos 1970, em plena ditadura brasileira, Tatuagem fala muito ao nosso tempo. Mostrando casais do mesmo sexo em cenas quentes, sem nenhum pudor, nem apelação. Poético, denso e com momentos arrebatadores já é a maior surpresa nacional do ano.

Nesta terça à noite, a competição de longas-metragens nacionais prossegue com o drama paulista A Bruta Flor do Querer, de Andradina Azevedo e Dida Andrade. O filme fala sobre um candidato a cineasta, que se vê obrigado, por conta da situação de momento, a se virar como cameraman de casamentos e outras festas.

Ditadura - Já a competição estrangeira segue com a coprodução internacional Repare Bem, dirigida pela atriz e cineasta portuguesa Maria de Medeiros. A obra dá voz às filhas do ex-guerrilheiro Eduardo Leite, o "Bacuri", morto por ação das forças militares da ditadura brasileira, em 1970.

A mostra exibirá ainda duas produções baianas. Na quinta-feira, será a vez do curta-metragem Arremate, de Rodrigo Luna. Já na sexta, última noite da mostra competitiva, vai à tela o longa-metragem A Coleção Invisível, do francês, radicado em Salvador, Bernard Attal.

Entre os curtas-metragens, e mesmo na competição de longas-metragens estrangeiros, não apareceu nenhum filme tão destacado como é o caso de Tatuagem.

Ainda assim, o público aplaudiu bastante produções como o documentário uruguaio El Padre de Gardel, de Ricardo Casas, e o curta-metragem Merda!, do mineiro Gilberto Scarpa. O 41º Festival de Gramado prossegue até sábado, quando serão conhecidos os vencedores.

