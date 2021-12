Filme perdido de Orson Welles é encontrado na Itália

Um arquivo de filmes da Itália anunciou a descoberta de um filme perdido de Orson Welles. Trata-se de um filme mudo rodado por Welles em 1938, pouco antes de ir a Hollywood dirigir "Cidadão Kane".

Giuliana Puppin, do arquivo italiano Cineteca del Friuli, disse hoje tratar-se de uma comédia intitulada "Too Much Johnson".

Ela contou que a película foi encontrada em um galpão em Pordenone, região nordeste da Itália, onde passou anos guardada antes de ser identificada. Não se sabe como o filme foi parar ali.

O filme foi identificado há cerca de três anos por Ciro Giorgini, um especialista italiano na obra de Orson Welles.

"É como encontrar uma importante obra de arte perdida, é como encontrar um Caravaggio que ninguém sabia existir", comparou ele.

O filme vai estrear em outubro no festival de cinema mudo de Pordenone. Fonte: Associated Press.

