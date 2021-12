Filme para youtube foi visto mais de 23 milhões de vezes

Um dos maiores sucessos do youtube.com é a versão na íntegra do filme Born of Hope. Lançado em 2009, em versão apenas para a plataforma online, alcança a marca de 23.681.678, neste sábado, 10, com 37.378 "likes". É um filme de fantasia e aventura, apropriado para todas as idades. O portal A Tarde publica o vídeo para quem quiser assistir neste fim de semana, com legendas em português. Bom cinema online!

