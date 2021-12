Filme Os Suspeitos lidera a bilheteria nos Estados Unidos

Os Suspeitos (Prisioners), estrelado por Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, liderou as bilheterias dos Estados Unidos e arrecadou U$ 21,4 milhões no final de semana, de 20 até 22 de setembro.

No filme, Keller Dove (Hugh Jackman) e o amigo (Terrence Howard) têm suas filhas sequestradas em plena luz do dia. Ninguém viu muita coisa do ocorrido, mas sabe-se que elas estavam brincando num trailer pela vizinhança. Após desconfiar de que o caso está sendo deixado de lado pelas autoridades, Keller enfrenta o detetive (Jake Gyllenhaal) responsável pela investigação e decide então sequestrar o principal suspeito e descobrir à seu modo onde as garotas estão.

Paul Dano, um dos melhores atores da sua geração, que tem no currículo filmes como Pequena Miss Sunshine, Encontro explosivo e Ruby Sparks também está no elenco, junto com Maria Bello (Obrigado por Fumar), Viola Davis (Histórias Cruzadas), Len Cariou (Janela Secreta).

Assista o trailer do filme:

