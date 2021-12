Filme ´O Quinto Poder' é o maior fracasso do ano

Como personagem de filme, Julian Assange é um fiasco. O filme O Quinto Poder, que narra a vida do fundador do WikiLeaks, foi considerado o maior fracasso cinematográfico de 2013. O ranking da Revista Forbes atesta que o longa que teve orçamento de US$ 28 milhões arrecadou apenas US$ 6 milhões, um retorno de 21% em bilheteria mundial. O segundo pior filme em bilheteria é Alvo Duplo, com Sylvester Stallone.

A lista dos fracassados da Forbes ficou assim: O Quinto Poder; Alvo Duplo; Conexão Perigosa; Parker; Linha de Ação; A Batalha do Ano; Resgate em Alta Velocidade; Peeples; R.I.P.D.: Agentes do Além; e O Casamento do Ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

