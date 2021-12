Autoridades da Indonésia, um país de maioria muçulmana, proíbiram a exibição do filme "Noé", do diretor Darren Aronofsky, por questões religiosas.

De acordo com a Junta de Censura Cinematográfica do país, a proibição está relacionada a uma representação imprópria do profeta muçulmano, a qual vai contra as doutrinas e valores islâmicos.

O diretor indonésio Joko Anwar explicou ao jornal local "Jakarta Globe" que esta medida costuma ser aplicada para "evitar agitações e protestos por parte de grupos extremistas"

O longa-metragem, que traz Jennifer Connelly, Anthony Hopkins e Russell Crowe no elenco, também foi proibido nos Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein.

Assista ao trailer de Noé:

Agência EFE Filme "Noé" é proibido na Indonésia por motivos religiosos

