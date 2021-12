Filme nacional "Que Horas Ela Volta?" está fora do Oscar

"Que Horas Ela Volta?", de Anna Muylaert, não concorre mais a disputa pelo Oscar 2016. Na noite desta quinta-feira, 17, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista preliminar de filmes que passaram adiante na premiação na categoria de melhor longa em língua estrangeira e o filme nacional ficou de fora.

O único filme sul-americano que ainda está na disputa é "Embrace of the Serpent", da Colômbia. O favorito, "Son of Saul", da Hungria, segue na disputa. A academia ainda vai tirar mais quatro filmes para formar a lista filma de cinco filmes que disputam o Oscar.

adblock ativo