Filme mostra matrizes da música brasileira

Durante 50 anos de trabalho, a etnomusicóloga e pesquisadora de Música Folclórica Brasileira, Emília Biancardi, reuniu uma coleção de instrumentos musicais tradicionais com mais de mil peças. Ela acabou doando todo esse riquíssimo patrimônio para o Centro Cultural Solar Ferrão.

Esse é o ponto de partida para o documentário baiano Do Corpo à Caxirola - Uma Viagem pelos Instrumentos Tradicionais Brasileiros, dirigido por Sophia Mídian. O filme é uma viagem pelas tradições que formam a musicalidade "miscigenada" do Brasil.

O longa tem lançamento nesta terça-feira, 2, às 19 horas, na saladearte do Museu Geológico da Bahia, com entrada franca. O evento contará ainda com apresentação da Orquestra Popular Sambagolá, que mistura ritmos como o jazz, a música erudita, compassos do candomblé e do samba-rural.

Tríplice influência

O documentário busca tecer a rede de influências da música brasileira através de três matrizes principais. Uma delas é a africana, tão forte na cultura baiana. "A raiz africana estava diante de nossos olhos, presente de forma massiva na cidade de Salvador, sobretudo no Centro Histórico", revela a cineasta Sophia Mídian.

Uma segunda influência está na cultura ibérica, trazida pelos colonizadores portugueses. O instrumento que melhor representa essa herança é a viola. O documentário vai até o sertão baiano para registrar um grupo de samba-chula, diferente daquele praticado no Recôncavo.

O outro tripé da nossa musicalidade provém das raízes indígenas. O filme faz uma viagem até a tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru para registrar o ritual da tribo Tikuna. Através dessa cartografia de sons, Do Corpo à Caxirola vai da tradição ancestral até os dias atuais para revelar os contornos da musicalidade brasileira.

O filme conta com depoimentos de Carlinhos Brown, integrantes do Olodum e outros músicos e percussionistas baianos que falam de seu trabalho e suas influências. Há ainda a presença da própria Emília, que apresenta alguns dos instrumentos ancestrais que revelam muitas semelhanças com os que temos hoje.

Além disso, vale lembrar que a coleção de instrumentos de Emília continua em exposição permanente no Solar do Ferrão, no Pelourinho, com entrada franca.

Música e corpo

Apesar de focar nos instrumentos musicais, o filme também aborda uma antiga questão relacionada à música: quando ela era produzida pelo próprio corpo. "Desde as palmas, ao canto e ao batuque nas pernas e caixa torácica, temos em nossa estrutura física um meio de nos expressarmos musicalmente", conta Sophia.

O filme demonstra, assim, como a expressividade musical do homem é tão antiga e atravessa milênios de nossa história, além de se fazer presente nas mais diversas civilizações do mundo.

adblock ativo