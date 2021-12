O filme que conta como era a vida de Walt Disney antes de criar o pesonagem Mickey Mouse e do seu estúdio chegar à fama ganhou o primeio trailer. "Walt Before Disney" é baseado no livro de não ficção de mesmo nome que remonta como era a vida do animador e empresário entre os anos 1919 e 1928.

Os fãs das aninamções e da biografia de Disney vão poder conhecer as histórias de fracasso que antecederam o sucesso do estúdio.

O jovem Walt é interpretado pelo ator Thomas Ian Nicholas. No trailer do novo filme, divulgado em primeira mão pelo site Deadline, Walt é um adulto que começa a narrar sua história.

"Quando eu era um garoto em Marceline, no Missouri, eu comecei a me interessar por desenhos e fiz meus primeiros traços em papel quando tinha sete anos de idade", disse.

O filme mostra ainda o período em que ele foi morar com o irmão, Roy, depois de trabalhar para a Cruz Vermelha, na França, durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, o animador matricula-se na Kansas City Arts School.

Com o irmão, ele criou a pequena produtora "Laugh-O-Gram", que animava contos de fadas. Depois de um breve período de sucesso, a produtora começa a perder contratos e funcionários. O momento da virada começa quando ele tem a ideia de criar a versão animada de um ratinho.



Assita ao trailer de "Walt Before Disney":

Da Redação Filme mostra como era a Disney antes do Mickey; veja trailer

