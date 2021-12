Filme mexicano leva principal prêmio no Festival de Pequim

O drama do diretor mexicano Bernardo Arellano sobre um casal de idosos enfrentando dificuldades econômicas levou o prêmio de melhor filme na 5ª edição do Festival Internacional de Cinema de Pequim, que durou uma semana e terminou nessa quinta-feira, 23.

"Comienzo del Tiempo" conta a história de Antonio e Bertha às voltas com momentos difíceis, quando as pensões sociais são suspensas por causa de uma crise financeira nacional.

O astro Jackie Chan, dos filmes de kung fu, entregou o prêmio a Arellano na cerimônia de encerramento do festival na quinta à noite, na capital chinesa.

O francês Jean-Jacques Annaud ganhou o prêmio de melhor diretor por "Le Dernier Loup", sobre um estudante chinês que vai viver com os pastores nômades na região autônoma chinesa da Mongólia Interior.

Artyom Tsypin venceu na categoria de melhor ator por seu papel em "A White, White Night", enquanto Yulia Peresild foi a melhor atriz por "The Battle For Sevastopol".

O festival teve um novo conselheiro-chefe, o ex-dirigente dos festivais de Veneza e Roma, Marco Mueller, com quem os organizadores esperam elevar o prestígio do evento.

O diretor francês Luc Besson presidiu o júri da premiação, integrado pelo diretor russo Fedor Bondarchuk, o cineasta de Hong Kong, Peter Chan, e o roteirista norte-americano Robert Mark Kamen.

As receitas de cinema na China cresceram 34% no ano passado, passando a US$ 4,8 bilhões, de acordo com a Motion Picture Association of America, consolidando sua posição como a segunda maior bilheteria, depois dos Estados Unidos e do Canadá.

