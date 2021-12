Filme "Lucy" aumenta fortuna do diretor Luc Besson

O diretor de cinema francês Luc Besson ficou cinco milhões de dólares mais rico nesta segunda-feira (28) graças ao filme "Lucy", no qual Scarlett Johansson interpreta uma mulher com um cérebro super poderoso, que liderou as bilheterias norte-americanas no fim de semana.

As ações da produtora Europacorp, das quais Besson detém 44%, ou cerca de 12,94 milhões de ações, subiram para 4,15 euros, um aumento de 7,5%, elevando sua participação para 53,7 milhões de euros, alta de 3,75 milhões de euros - ou 5,04 milhões de dólares - em relação ao fechamento do mercado na sexta-feira passada.

"Lucy" arrecadou 45 milhões de dólares no fim de semana, informou a Europacorp em um comunicado, batendo "Hercules", que levantou 29 milhões de dólares na segunda posição.

O filme, repleto de efeitos especiais, foi feito pela quantia relativamente modesta de 40 milhões de dólares, de acordo com o site especializado Box Office Mojo.

O analista da consultoria Gilbert Dupont, Jean-Baptiste Sargeant, disse que, embora os direitos autorais ainda demorem dois ou três anos para serem pagos, a ótima estreia de "Lucy" terá um efeito imediato na imagem da Europacorp.

"É mais fácil atrair grandes nomes do cinema quando você tem um sucesso como alavanca", afirmou Sargeant.

Ainda inédito no Brasi, o longa estreia no dia 28 de agosto no país.

