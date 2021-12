Filme "Lincoln" é favorito na disputa ao Globo de Ouro

As maiores estrelas de Hollywood comparecerão neste domingo, 13, para o 70° Golden Globe Awards, com "Lincoln" e o suspense sobre um refém no Irã "Argo", em uma disputa acirrada pelo prêmio principal como melhor filme de drama.

Os indicados ao globo de ouro Anne Hathaway, Hugh Jackman, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Richard Gere, Denzel Washington e a cantora Adele serão as celebridades do alto escalão que apresentarão os prêmios, junto com George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Julia Roberts e a estrela do filme "Crepúsculo" Robert Pattinson.

Os olhos também estarão voltados para as comediantes Tina Fey e Amy Poehler, que apresentarão o evento juntas pela primeira vez e que prometeram a "mais desleixada e melhor" cerimônia do Golden Globes.

"Lincoln", a narração de Spielberg sobre a batalha do presidente norte-americano Abraham Lincoln para acabar com a escravidão, entra na disputa como líder, com sete indicações.

Porém, enfrenta forte competição com "Argo" e o faroeste macarrônico sobre a escravidão de Quentin Tarantino "Django Livre", que recebeu cinco indicações dos organizadores do Globe, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (AIEH).

Com o filme sobre Osama bin Laden "A Hora Mais Escura" e a visualmente impressionante história de um naufrágio "As Aventuras de Pi" completando os indicados para melhor filme dramático, especialistas dizem que é difícil prever qual será o vencedor.

"Eles parecem gostar muito de Tarantino na AIEH", disse o colunista de prêmios da indústria de entretenimento Deadline.com, Pete Hammond.

"Mas eu acho que no final será 'Argo' contra 'Lincoln'. Eles gostam muito de ambos na Associação, então acho que é uma corrida até a linha de chegada entre esses dois", disse Hammond à Reuters.

O Golden Globes, que será transmitido ao vivo pela NBC television, é o segundo maior prêmio de Hollywood depois do Oscar, que acontece em fevereiro. No Brasil, a premiação será transmitida pelo canal fechado TNT, a partir das 23 horas

