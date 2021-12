Filme Latitudes estreia na internet com dois episódios

O longa Latitudes começou a estrear na internet, no canal da Latitudes Filme. Já estão disponíveis os dois primeiros destinos, Paris e Londres. O filme narra os encontros e separações de um casal sem raízes, que se encontra em hotéis de alto padrão, estações de trem e aeroportos na América Latina, Europa e Ásia.

No filme, Alice Braga é Olívia, editora de moda que viaja o mundo pesquisando tendências, e Daniel de Oliveira é José, fotógrafo renomado que viaja o mundo fazendo editoriais. Na internet, o primeiro capítulo, Paris, tem pouco mais de 11 minutos. Londres, cerca de 15 minutos.

Latitudes tem oito capítulos que serão publicados no youtube. Paris já tem mais de 220 mil pageviews e Londres, publicado nesta quarta-feira, 4, mais de 16. O longa também começou a ser exibido no canal pago TNT, com episódios de 22 minutos, e também será lançado nos cinemas.

Veja o episódio Paris

Veja o episódio Londres

