Filme Irmã Dulce começa a ser rodado terça

O filme Irmã Dulce começa a ser rodado em Salvador na próxima terça-feira, 15, no Pelourinho. As atrizes Bianca Comparato e Regina Braga interpretarão a beata em duas das três fases que o roteiro assinado por Anna Muylaerte e L. G. Baião irá cobrir. A baiana de 8 anos Sophia Brachmans dará vida à personagem na fase criança.

O longa-metragem será dirigido pelo cineasta Vicente Amorim, o mesmo de O Caminho das Nuvens (Wagner Moura e Cláudia Abreu). No estilo superprodução, a obra deverá ser lançada no final deste ano, para antecipar as comemorações do centenário da religiosa.

Bianca Comparato foi escalada depois de uma série de testes para substituir a atriz Débora Secco, inicialmente escalada para a personagem, na fase que vai de mocinha até os 40 e poucos anos.

A atriz está tão entusiasmada com a história do Anjo Bom da Bahia que, desde o mês passado, tem circulado pela cidade vestida de hábito para testar a reação das pessoas com a personagem.

A veterana Regina Braga tem ido pelo mesmo caminho. Na semana passada, as atrizes chegaram a socorrer mendigos na rua para vivenciar o que fazia a personagem que interpretarão.

Elenco

A produtora Iafa Britz calcula que as filmagens devem durar cerca de seis semanas. O elenco conta, ainda, com nomes como Glória Pires, Zezé Polessa e Irene Ravache.

Da Bahia, estão confirmados, entre outros nomes, os atores Fábio Lago, Harildo Dêda, Celso Júnior, Marcelo Flores e Aícha Marques.

