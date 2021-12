Filme goiano vence Mostra de Tiradentes

Uma grata surpresa dentro da programação competitiva de longas-metragens da Mostra de Cinema de Tiradentes, “Vermelha”, filme de Goiás, do estreante Getúlio Ribeiro, saiu vencedora do festival que se encerrou no final de semana.

O melhor curta-metragem foi a produção pernambucana “Caetana”, de Caio Bernardo, um curioso retrato da morte e sua ritualística nos sertões. “Negrum3”, de Diego Paulino, foi escolhido como melhor curta pelo Canal Brasil (prêmio de aquisição) e pelo júri popular.

Outro prêmio importantíssimo e mais que merecido foi para a montadora Cristina Amaral, pelo incrível trabalho em “Um Filme de Verão”, de Jô Serfaty. Cristina venceu o prêmio Helena Ignez, que destaca o trabalho de uma mulher, em qualquer função criativa, dentro das mostras competitivas do festival.

Na Mostra Olhos Livres, outro longa goiano saiu consagrado: o documentário “Parque Oeste”, de Fabiana Assis, retrato duro e sensível sobre a luta de moradores de região periférica de Goiânia, mais de dez anos após uma violenta desocupação no bairro que dá nome ao filme.

A programação da Mostra de Cinema de Tiradentes é totalmente gratuitas. Foram exibidos pouco mais de 100 filmes (28 longas, 2 médias e 78 curtas-metragens), distribuídos em cerca de 50 sessões de cinema. Na programação de longas e médias-metragens foram exibidos 30 títulos em pré-estreia (confira no final da matéria os vendecores).

Goiás profundo

Em meio a filmes com pretensões políticas e discussões elevadas em vários níveis (sociais, humanos, históricos, íntimos), “Vermelha” é uma espécie de corpo estranho dentro da programação da Mostra Aurora, competitiva de longas-metragens que apostam no risco, na ousadia, na radicalização da linguagem.

“Vermelha”, por sua vez, é um estudo muito particular sobre o cotidiano a partir do dia a dia de uma família na periferia de Goiânia. Mas trata-se da própria família do realizador, que reinventa uma ficção com um punhado de personagens pitorescos e engraçados que vivem uma vida quase interiorana, longe dos centros urbanos de uma metrópole como Goiânia.

O pai, Gaúcho, faz pequenos trabalhos de construção, tem uma dívida com um conhecido local. Junto com o amigo Beto, briga (inclusive entre si) e partilha conversas prosaicas, enquanto as mulheres da casa vivem suas vidas em calmaria e pequenos gestos de cumplicidade. Tudo muito calcado em um naturalismo quieto, harmônico.

O realizador ressignifica o filme amador, caseiro, feito com os próprios pais e no seio do ambiente em que vive – tal qual um André Novais Oliveira goiano –, mas a partir da chave da comédia e do nonsense. O filme até demora um tanto para firmar sua aposta nos acontecimentos do cotidiano, sem grandes pretensões e sem ligações narrativas complexas. Extrai dali uma graça muito particular, gerando momentos genuinamente hilários.

É nesse sentido que o filme se aplica muito bem aos propósitos da mostra e seu investimento em filmes que, de algum modo, subvertem a lógica do desencadeamento narrativo mais clássico. Ao mesmo tempo, existe ali um emaranhado de situações que dão conta de um estilo de vida, de modos de fala e comportamentos, legitimamente brasileiros, um Brasil mais profundo, longe de estereótipos e pulsante, a seu modo bem particular.

