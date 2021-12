A tour do Pica-Pau, o filme, acontece em Salvador nesta quinta-feira, 14, às 9h, no Pelourinho, 11h, no Mercado Modelo, às 15h, no cinema UCI Barra e às 17h, no Farol da Barra, que permitirá o público conhecer e tirar fotos com o personagem.

A ação é para divulgar o longa que estreia no dia 5 de outubro. A tour começou no último domingo, 10, quando passou por Manaus (AM). Olinda (PE), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). O último lugar do tour será em Cataratas do Iguaçu (PR), no dia 25 deste mês.

O filme conta a história de um casal chamado Vanessa e Lance Walters, interpretado pela atriz brasileira Thayla Ayala e o ator americano Timothy Omundson, que resolve construir a casa de seus sonhos exatamente no lugar onde mora o Pica-Pau. Assim, uma verdadeira guerra e muita confusão é iniciada entre os personagens.

Da Redação Filme do Pica-Pau traz tour a Salvador

