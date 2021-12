Filme deve abordar vida e obra do papa Francisco

Está nas mãos do argentino Alejandro Agresti, de A Casa do Lago, a direção do filme que pretende contar a história de Mario Bergoglio, o papa Francisco. Sem previsão de estreia, História de Uma Cura será rodado na Argentina, onde o papa nasceu; na Itália, origem de sua família, e na Alemanha, onde estudou. No papel do pontífice estará Rodrigo de la Serna, que contracenou com Gael Garcia Bernal em Diários de Motocicleta.

"Mais do que uma biografia sobre momentos importantes, estou preocupado em explorar essa pessoa em particular, sua decisão em seguir a vocação e como ele aliou a fé e a razão, tendo estudado como jesuíta por 14 anos antes de ser ordenado", disse o diretor à revista Variety.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

