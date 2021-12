Filme de Vanderbilt vai em busca da verdade

Temos aí um filme relativamente bom, que traz à tona um caso de investigação jornalística de repercussão, em período um tanto recente. Então, por que Conspiração e Poder, de James Vanderbilt, ficou fora do Oscar, ao contrário de Spotlight: Segredos Revelados, premiado como Melhor Filme e Roteiro Original?

Cate Blanchett está naturalmente em estado de graça (ela concorreu a Melhor Atriz, mas com Carol, de Todd Haynes) e em completa sintonia com Robert Redford, que ganhou um dos seus melhores papeis nos últimos anos. Eles são renomados: a produtora de TV Mary Mapes e o âncora do programa 60 Minutos, Dan Rather, da CBS.

Em 2004, na em plena campanha pela presidência dos EUA, Rather vai ao ar com uma reportagem embasada nos documentos privados do oficial Jerry B. Killian, já falecido, entregues pelo colega Bill Burkett (Stacy Keach), sobre supostos privilégios obtidos pelo então candidato à reeleição, George W. Bush, na Guarda Nacional, no período da Guerra do Vietnã.

Bush teria ficado ausente da Guarda entre 1972-73 e ao mesmo tempo livre da guerra, mas logo um desmentido e uma suposta verdade (Truth é o título original) sobre os documentos vêm à tona. O filme será então uma luta da equipe para provar a autenticidade, ao tempo em que Mapes se submeterá a um trâmite interno na CBS.

Spotlight, que conta a história da investigação dejornalística em torno dos padres pedófilos norte-americanos, trata de uma ação vitoriosa do Boston Globe, ao contrário das falhas de apuração encontradas na reportagem de Mapes e Rather. Conspiração e Poder deixa no ar a sensação de que poderia ir adiante. A verdade, para lembrar Mapes, parece perdida no caos. E Hollywood sempre manteve um pé atrás com histórias de fracasso.

