Filme de Regina Casé estreia em Sundance

O festival anual de cinema de Sundance começa nesta quinta-feira (21) nas montanhas de Utah, oeste dos Estados Unidos, com sua tradicional seleção de filmes independentes - entre eles um brasileiro, "Que Horas Ela Volta?", dirigido por Anna Muylaert.

Ao lado de outros 12 títulos estrangeiros, o filme brasileiro concorre ao principal prêmio de Sundance. Estrelado por Regina Casé, a película narra a história de uma mãe que deixa a filha no interior de Pernambuco para trabalhar como babá em São Paulo.

O filme ainda não estreou no Brasil.

"Que horas ela volta?" é um dos 200 títulos que serão exibidos desta quinta-feira até 1º de fevereiro no prestigioso evento, conhecido por dar lugar a estreias que, um ano depois, acabam recebendo atenção durante a temporada de prêmios de Hollywood.

"Boyhood" e "Whiplash", ganhadores do Globo de Ouro este mês e fortes candidatos ao Oscar em fevereiro, estrearam em Sundance há 12 meses.

O festival de Sundance foi criado em 1978 pelo ator Robert Redford, que abrirá a edição deste ano com a tradicional coletiva de imprensa na estação de esqui Park City, em Utah, nesta quinta.

O próprio Redford, de 78 anos, estará nas telonas do festival com o filme "A Walk in the Woods", baseada no livro homônimo do escritor de relatos de viagens Bill Bryson.

