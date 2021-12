Filme de 'Pokémon' com atores começará produção em 2017

Pokémon finalmente ganhará um filme com atores. A produtora cinematográfica Legendery Entertainment e a Pokémon Company, desenvolvedora dos games dos monstrinhos, anunciaram nesta quarta-feira, 20, que chegaram a um acordo e que a produção deve começar em 2017.

Segundo o site Deadline, o enredo do filme se baseará em Detective Pikachu, game lançado no Japão para Nintendo 3DS e que apresenta um Pikachu que consegue se comunicar com um jovem e investiga crimes.

A série de games da Nintendo está mais popular do que nunca após o lançamento de Pokémon Go, jogo gratuito para smartphones que utiliza realidade aumentada para trazer os monstrinhos para o mundo real.

O aplicativo já ultrapassou o Twitter e o Tinder como o mais utilizado pelos americanos e foi responsável por uma grande valorização nas ações da Nintendo.

adblock ativo