Filme de 'Hey Arnold!' ganha primeiro trailer

O filme Hey Arnold!: The Jungle Movie acaba de ganhar um trailer. A Nickelodeon divulgou o vídeo na última sexta-feira, 6. O longa vai partir do gancho deixado pelo último episódio do desenho animado icônico do final dos anos 1990.

O trailer traz Gerald, Phoebe e toda a turma se preparando para uma viagem a um país fictício chamado San Lorenzo, na América Central. O passeio significa mais do que turismo para Arnold: o jovem nutre esperanças de encontrar os pais, exploradores desaparecidos na região.

A única pista que possui do paradeiro deles é o diário deixado por seu pai e que ele encontra no último episódio da série. O caderno dá pistas de que os exploradores pode estar em San Lorenzo.

Algumas cenas do trailer mostram Arnold e Helga em situações um tanto românticas, o que levanta dúvidas nos fãs se, dessa vez, os dois finalmente ficarão juntos.

O longa promete muitas cenas de aventura e chegará à televisão dos Estados Unidos ainda este ano.

