Filme de Han Solo começa a ser gravado em Londres

O filme que vai contar a história de um jovem Han Solo, Harrison Ford na trilogia original Star Wars, começou a ser filmado na segunda, 20, nos Estúdios Pinewood, em Londres. O longa, que ainda não tem um título, vai explorar as aventura de Han Solo e Chewbaca antes dos eventos de Star Wars: Uma Nova Esperança, incluindo os seus encontros anteriores com Lando Calrissian.



Phil Lord e Christopher Miller são os diretores que copilotam o filme, com um elenco que inclui Alden Ehrenreich como Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover como Lando Calrissian, Thandie Newton, e Phoebe Waller-Bridge, com Joonas Suotamo como Chewbacca.

"Ver pessoas com tamanha inspiração do mundo todo, com vozes tão singulares, unirem-se com o propósito único de fazer arte, não é nada menos do que um milagre", disseram Lord e Miller. "Não conseguimos pensar em nada engraçado para falar, por que nos sentimos realmente tocados, e realmente com muita sorte".

Escrito por Lawrence e Jon Kasdan, o filme será produzido por Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel e coproduzido por Kiri Hart, Susan Towner e Will Allegra. Lawrence Kasdan e Jason McGatlin farão a produção executiva.

O longa tem data de lançamento prevista para dia 25 de maio de 2018.

adblock ativo