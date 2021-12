Filme de diretor polonês é Inspirado em lenda judaica

Adaptado da peça Adherence, de Piotr Rowicki, o terceiro longa do diretor polonês Marcin Wrona trabalha em torno da lenda judaica do Dybbuk, um espírito humano que vagueia até encontrar refúgio no corpo de uma pessoa viva. Esse corpo, em Demon, é o de Piotr (Itay Tiran), jovem que chega da Inglaterra a uma pequena cidade polonesa para casar com Zaneta (Agnieszka Zulewska).

Como presente, o casal recebe do pai da noiva (Andrzej Grabowski) uma propriedade que foi dos avós da moça, onde também será realizada a cerimônia. Logo que chega ao local, na primeira noite, Piotr encontra uma ossada humana no terreno. Começa então a ter um comportamento estranho, que se agrava durante a festa de casamento, em que aparece possesso e instaura a atmosfera de absurdo que percorre o filme.

Demon, a partir de então, será um conto de terror que mistura elementos característicos do gênero à comédia mais rasgada, lembrando o sensacional A Dança dos Vampiros (1967), do também polonês Roman Polanski.

Morte

O diretor estreou com My Flesh My Blood, em 2009, e obteve boa repercussão no circuito dos festivais com O Batismo (2010). Wrona também foi celebrado pela direção de tramas para a TV, mas morreu tragicamente aos 42 anos, em 2015, quando iniciava as exibições de Demon.

Com interpretações marcantes, os destaques do filme são Itay Tiran e Andrzej Grabowski. Mas não há um ator que sobre neste que formalmente também remete ao último e mais feérico dos episódios de Relatos Selvagens (2014), de Damián Szifron, e ainda a Cerimônia de Casamento (1978), de Robert Altman.

A atenção em torno do filme de Wrona é sobretudo por ser uma trama bem conduzida de tensão que se prolonga em meio a uma festa que parece interminável. Povoado por situações absurdas e macabras, Demon é uma obra aberta por excelência, deixando para o espectador a solução de suas variantes de mistério.

Pode não ser uma obra-prima. Mas é sensível, inteligente e, acima de tudo, incomoda ao mesmo tempo que diverte.

