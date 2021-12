Filme de diretor pernambucano vence Festival do Rio

O filme O Som ao Redor, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o ganhador do Troféu Redentor de melhor longa-metragem de ficção da Première Brasil, a mais importante mostra do Festival do Rio. A premiação foi anunciada na quinta, 11, durante a cerimônia de encerramento do festival. Contemplado também com o Redentor de melhor roteiro, O Som ao Redor traça uma crônica do dia a dia de uma rua de classe média na zona sul do Recife, a partir da chegada de uma milícia ao bairro.

O maior número de troféus foi para o filme Disparos, de Juliana Reis, que recebeu os prêmios de melhor montagem, melhor fotografia e melhor ator coadjuvante, Caco Ciocler. O cineasta Eryk Rocha, filho de Glauber Rocha, ganhou o troféu de melhor direção pelo filme Jards, documentário sobre o cantor e compositor Jards Macalé. Os vencedores de melhor ator e melhor atriz foram Otávio Müller e Leandra Leal, por suas atuações em O Gorila e Éden, respectivamente. O prêmio de melhor atriz coadjuvante foi entregue a Alessandra Negrini pelo trabalho em O Gorila.

Hélio Oiticica, de César Oiticica Filho, foi o ganhador da categoria documentário de longa-metragem. Com farto material de arquivo, incluindo filmes realizados pelo próprio Hélio Oiticica, o filme refaz a trajetória de um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros. Canção para minha irmã, de Pedro Severien, foi o melhor curta-metragem.

O Júri popular - votos dados pelo público nas sessões em que os filmes foram exibidos - escolheu A Busca, de Luciano Moura, na categoria melhor longa-metragem de ficção, Dossiê Jango, de Paulo Henrique Fontenelle, na categoria melhor longa documentário e Zéfiro Explícito, melhor curta-metragem.

Com número recorde de filmes exibidos em uma única edição, o Festival do Rio encerrou nesta quinta-feira uma maratona de 15 dias, mostrando a produção recente do cinema brasileiro e mundial.

Muitos filmes exibidos ainda não têm previsão de estreia em circuito comercial. Criado em 1999 e considerado hoje o maior evento audiovisual da América Latina, o Festival do Rio levou aos mais de 30 pontos de exibição cerca de 280 mil pessoas.

Este ano, além das salas comerciais e centros culturais, o público conferiu a volta do Cinema na Praia e sessões populares a céu aberto, em comunidades pacificadas da cidade, como Complexo do Alemão, Cidade de Deus e Vila Cruzeiro.

Panorama - O Som ao Redor será um dos filmes exibidos durante o 8º Panorama Coisa de Cinema, que acontecerá entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro, no Espaço Itaú Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira, em Salvador; além do Auditório da Universidade Federal do Recôncavo.

