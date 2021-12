Filme de diretor baiano, 'Travessia' vence o X Fest Aruanda

O filme Travessia, do diretor baiano João Gabriel, foi destaque no 10º Festival Aruanda, na quinta-feira, 17. A obra venceu prêmio de "melhor longa" do favorito, o paranaense "Para Minha Amada Morta", de Aly Muritiba; além dos troféus de melhor ator (Chico Diaz) e melhor montagem (Lillah Halla e João Gabriel).

A escolha foi feita por juri composto pelos professores da Universidade Federal Paraíba, Fernando Trevas e Bertrand Lira, e pelo cineasta pernambucano Marcos Enrique Lopes. "Me deixa profundamente honrado e feliz saber que o filme chegou no intimo das pessoas, como sempre desejei que ele fosse sentido", comemora o diretor.

Travessia também participou da Mostra Internacional do Cinema de São Paulo e do XI Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador.

Rodado na capital baiana, o longa conta o drama vivido por um pai e um filho, interpretados por Chico Diaz e Caio Castro. Os desencontros e deslizes no comando das suas vidas é a tônica da trama. O elenco ainda é composto pelo ator baiano Caco Monteiro, além de Camila Camargo, Cyria Coentro, Amauryh Oliveira, Fernanda Beling e Thor Vaz.

Confira o teaser do filme:

