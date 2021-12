Filme das Aves de Rapina será para maiores, afirma diretora

A diretora do filme Aves de Rapina, Cathy Yan afirmou durante uma apresentação que o longa das anti-heroínas da DC será uma adaptação para maiores de idade. A cineasta chinesa ainda comentou que a inspiração para o filme veio ao reparar que a Arlequina funciona melhor em grupo do que sozinha.

“Eu dei a ideia de fazer um filme de gangue de garotas para maiores incluindo a Arlequina. Isso porque eu fiquei pensando: ‘A Arlequina precisa de amigas'”, comentou Yan. As informações foram divulgadas pelo site Deadline.

De acordo com Yan, a psiquiatra de Bruce Wayne e parceira do Coringa, é melhor aproveitada interagindo com as pessoas. “A Arlequina adora interagir com as pessoas, então não faça um filme solo dela. Ela tem que lidar com outras pessoas, eu acho que tem que ser uma gangue de garotas. Eu, como espectadora, não tenho visto tantos filmes de grupo de garotas nos cinemas, e menos ainda no quesito de filmes de ação. Então foi tudo isso que pensei”,disse.

Nas HQs das Aves de Rapina, que surgiram em 1996 — nos quais um grupo de heroínas e algumas vilãs do Universo DC, lideradas pela Batgirl, se juntam para combater o crime. Nas telonas, quem assume a direção do filme é Cathy Yan e Christina Hodson assina o roteiro.

No elenco, Margot Robbie está confirmada no longa revivendo seu papel como Arlequina. Jurnee Smollett-Bell será a Canário Negro, Rosie Perez como Renee Montoy e Mary Elizabeth Winstead a Caçadora.

A data de estreia é para 7 de fevereiro de 2020.

adblock ativo