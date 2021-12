Uma polêmica foi levantada nas redes socias após a divulgação do novo trailer do filme infantil da Disney Pixar "Procurando Dory", que tem um casal de lésbicas. O vídeo já tem cerca de 3 milhões de visualizações e tem 2 minutos de duração. Nas cenas, as mulheres aparecem andando com uma criança atrás, e acabam trombando com o polvo Hank e peixinha Dory. A trama é uma sequência do sucesso "Procurando Nemo".

Após a divulgação do trailer, uma campanha foi iniciada nas redes para boicotar o filme, que tem previsão de lançamento em 17 de junho. A Disney Pixar não informou sobre a possibilidade do filme ter casais LGBT's.

Outra polêmica envolvendo um filme da Disney aconteceu recentemente. O filme "Frozen" recebeu a hashtag #GiveElsaAGirlfriend (Deem uma namorada pra Elsa), com relação a protagonista Frozen. A campanha foi lançada por um grupo feminista dos Estados Unidos.

Da Redação Filme da Disney é alvo de polêmicas LGBT's

