As estimativas dos especialistas apontam que a estreia de "Golpe Duplo", uma comédia protagonizada por Will Smith, conseguirá desbancar o longa "Cinquenta Tons de Cinza" do primeiro lugar em arrecadação de bilheteria, topo no qual permaneceu durante as duas últimas semanas.

Segundo os prognósticos, "Golpe Duplo" arrecadará cerca de US$ 25 milhões, enquanto "Cinquenta Tons de Cinza" obteve US$ 23,2 milhões no fim de semana passado.

Em "Golpe Duplo", escrito e dirigido por Glenn Ficarra e John Requa ("O Golpista do Ano"), Smith interpreta um mestre do roubo de e um profissional da enganação cuja vida tem um reviravolta quando se apaixona por uma jovem aprendiz (Margot Robbie), que sonha em ser uma especialista nesse campo.

Agência EFE Filme com Santoro estreia nos EUA e tenta liderar bilheteria

O elenco desta comédia com tinturas românticas conta também com o brasileiro Rodrigo Santoro, além de Gerald McRaney e Adrián Martínez.

A outra grande estreia da semana é o filme de terror "Renascida no Inferno", de David Gelb, que conta como um grupo de estudantes de medicina descobre como devolver a vida a pacientes mortos.

O elenco do filme conta com Olivia Wilde, Mark Duplass, Evan Peters e Sarah Bolger.

Além disso, também têm estreia prevista os filmes "Mapa para as Estrelas", "A La Mala" e "Everly".

"Mapa para as Estrelas", de David Cronenberg, conta o declive de uma estrela do cinema e os diferentes personagens que se cruzam em sua vida, dentro de uma sátira que retrata a decadência da indústria cinematográfica de Hollywood.

O filme inclui a participação de Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson e John Cusack.

"A La Mala", de Pitipol Ybarra, conta como uma aspirante a atriz (Aislinn Derbez) que após ser rejeitada constantemente em distintas audições, decide aceitar uma série de trabalhos onde deve flertar com os companheiros de suas amigas para comprovar se esses homens são realmente fiéis.

Neste filme mexicano atuam Mauricio Ochmann, Luis Arrieta e Juan Diego Covarrubias.

"Everly", de Joe Lynch, é um thriller de ação protagonizado pela mexicana Salma Hayek, que encarna uma mulher que deve fazer frente a vários assassinos encomendados por seu ex-marido, um chefe da máfia, desde o interior de seu apartamento.

O elenco (filme) é completado por Jennifer Blanc, Uros Certic e Togo Igawa.

adblock ativo