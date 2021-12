Filme com Mayana Neiva está entre estreias de San Sebastián

Argentina, com dois filmes, e Brasil, Chile, Guatemala e Peru, com um cada, serão os países representados na categoria Cinema em Construção do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, sendo que dois deles passaram em 2012 pelo Primeiro Fórum de Coprodução Europa-América Latina desse festival.

"Mi Amiga del Parque", o relato de mães e de amizades, da argentina Ana Katz, nasce desse fórum que o festival criou para impulsionar projetos audiovisuais, um complemento ao Cinema em Construção, destinado a filmes latino-americanos com dificuldades para enfrentar a pós-produção.

Da mesma safra, que o festival organiza junto ao francês Festival de Cinema Latino-Americano de Toulouse, há o brasileiro "O Homem que Matou a Minha Amada Morta", de Aly Muritiba, com Mayana Neiva, um filme no qual um homem tenta restituir o bom nome de sua mulher morta.

Esta edição de Cinema em Construção, a número 26, será realizada nos dias 22, 23 e 24 de setembro, mesma data do Terceiro Fórum de Coprodução Europa-América Latina. Neste ano, ele terá "Ixcanul", do o guatemalteco Jayro Bustamante, a história sobre uma jovem indígena que enfrenta um casamento arranjado, coproduzido por Guatemala e França.

Outra coprodução, desta vez de Peru, Argentina e Colômbia, é "Magallanes", do peruano Salvador del Solar, sobre um inesperado reencontro entre um antigo soldado do exército peruano e uma mulher.

O segundo filme argentino, que também é produzido pela Espanha, é "Paula", obra-prima de Eugenio Canevari, que exibiu em 2013, no Encontro Internacional de Estudantes de Cinema do Festival San Sebastián, seu curta "Gorila Baila". Agora, ele apresenta um longa-metragem sobre uma gravidez não desejada.

Fecha a lista Sergio Castro, que estará no Cinema em Construção com "La Mujer de Barro", um filme do Chile coproduzido pela Argentina, sobre uma mulher que passa por diferentes trabalhos, em um micro-ônibus, na temporada da uva.

Para esta edição concorreram trabalhos produzidos por 25 países, entre eles, além dos latino-americanos, produções de Estados Unidos, França, Hong-Kong, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suíça.

Nesta seção será feita a entrega do Prêmio da Indústria Cinema em Construção, no valor de até 200 mil euros, informou nesta quarta-feira o Festival em comunicado.

