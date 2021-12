Filme com Leonardo di Caprio abrirá o Festival de Cannes

O filme O Grande Gatsby, inspirado em romance clássico de F. Scott Fitzgerald e estrelado por Leonardo DiCaprio, vai abrir o 66º Festival de Cannes. O filme, fora de competição, será exibido no dia 15 de maio, mesma data de estreia na França.

O longa é ambientado nos anos 20, na costa leste dos Estados Unidos, e narra a vida de Jay Gatsby, interpretado por DiCaprio, a partir do testemunho do seu amigo Nick Carraway, vivido por Tobey Maguire. Também estão no filme Carey Mulligan, Joel Edgerton, Amitabh Bachchan e o rapper americano Jay-Z.

Dirigido pelo australiano Baz Luhrmann (Moulin Rouge - mostrado em Cannes em 2001), o longa será exibido em 3D, a segunda vez que isto acontecerá no festival depois da animação Up - Altas Aventuras, em 2009.

Luhrmann salientou a conexão do filme com a França, dizendo que numa declaração, o autor F. Scott Fitzgerald escreveu "algumas das mais comoventes e bonitas passagens de O Grande Gatsby numa vila da Riviera Francesa não muito distante de Cannes".

O diretor Steven Spielberg presidirá o júri do festival, que acontecerá de 15 a 26 de maio no balneário francês.

