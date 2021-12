Filme celebra herança cultural de Mestre Didi

Em outubro de 2013, morreu em Salvador um de seus filhos mais virtuosos: Deoscóredes Maximiliano dos Santos. Mestre Didi, como é popularmente conhecido, foi um artista, educador, escritor e sacerdote do candomblé, e completaria 100 anos no próximo dia 2 de dezembro. Seu legado, que extrapolou o campo religioso e o tornou mundialmente conhecido como um guardião da cultura afrobrasileira, perdura entre práticas e ensinamentos no terreiro Ilê Asipá (Piatã), fundado por ele em 1980.

Nesta quinta, 30, a Sala Walter da Silveira, na Biblioteca Central dos Barris, recebe o lançamento do documentário Alápini, A Herança Ancestral de Mestre Didi Asipá, que presta homenagem à história de vida e a herança cultural do artista.

“Sabemos como a preservação da memória é difícil no Brasil. Queremos que seja uma forma de contribuir para a manutenção desse legado”, diz Silvana Moura, co-diretora do projeto ao lado de Hans Herold e Emilio Le Roux.

O filme surgiu a partir de uma inquietação pessoal de Silvana em registrar personalidades do candomblé. Ela e Hans frequentam o Asipá, e conheceram o Mestre. “Ele era um produtor de conhecimento, um educador. Se preocupava com as crianças, com o ensino de valores, do iorubá, e de tirar os mais novos dessa sensação de inferioridade que, infelizmente, o povo pobre e negro desse país ainda carrega”, afirma a diretora.

O audiovisual traz memórias e relatos dos membros do Asipá e da família de Mestre Didi, revivendo sua história. Além dos membros do terreiro, também conta com o depoimento do historiador Jaime Sodré, cuja tese de doutorado versa sobre a influência dos elementos simbólicos da religião na arte de Mestre Didi (no livro A Influência da Religião Afro-brasileira na Obra Escultórica do Mestre Didi).

Herança

A discussão que diz respeito à autoestima da população negra, hoje comum em diversas esferas da sociedade, já era uma ideia difundida pelo Mestre há mais de 30 anos.

Durante quase um século, o trabalho do Alápini (título recebido pelo sacerdote, o mais alto dentro do Culto aos Egungun) se encarregou de valorizar a ancestralidade africana e rejeitar um pensamento de inferioridade sobre o povo negro.

Para a diretora, resgatar esses ideais é imprescindível no momento atual. “Vivemos um momento de muito conservadorismo e intolerância religiosa total. Algumas pessoas criam fantasias preconceituosas sobre a cultura afrobrasileira. Mas se a conhecessem, ficariam fascinadas”, afirma.

O documentário conta com o apoio da Sociedade Religiosa e Cultural Ilê Asipá e da Associação Beneficente Cultural e Carnavalesca Bloco Afro Idará, além do edital Agosto da Igualdade 2017 da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

Após o lançamento, a ideia é que o filme seja distribuído em escolas, bibliotecas e terreiros. “Nosso objetivo é multiplicar, colocar a história desse homem tão fundamental à cultura brasileira para circular e ser de conhecimento das pessoas”, defende Silvana.

Lançamento do documentário Alápini: A Herança Ancestral de Mestre Didi

Quando: nesta quinta, às 19h30 / Sala Walter da Silveira - Biblioteca Central dos Barris - R. General Labatut, 27 - Barris Entrada: gratuita

