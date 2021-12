Filme Café com Canela é exibido na Casa Charriot nesta segunda

O filme 'Café com Canela' será exibido nesta segunda-feira, 15, às 18h, na Casa Charriot, em Salvador. A exibição faz parte do 'Cinelã - #SessaodeSegunda'.

Os diretores do longa, Glenda Nicácio e Ary Rosa, participam da exibição, que conta ainda com uma roda de conversa sobre o panorama do cinema e a produção do filme.

'Café com Canela' foi premiado no Festival de Brasília em 2017, nas categorias de Melhor Roteiro e Júri Popular. Valdineia Soriano, do Bando de Teatro Olodum, venceu a categoria de Melhor Atriz.

O filme se passa nas cidades de Cachoeira e São Félix, no Recôncavo Baiano, e fala sobre o reencontro entre Margarida (Valdineia Soriano) e Violeta (Aline Brune), mulheres negras com as vidas marcadas pelo luto.

