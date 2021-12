O longa-metragem "Western Kung Fu Man", produzido em Sorocaba, interior de São Paulo, pelos irmãos gêmeos Emerson e Jefferson Cortez, foi exibido no "Love Unlimited Film Festival and Art Exhibition", em Los Angeles, e faturou "Menção Honrosa" entre os longas.

O filme foi rodado em formato digital, com câmera DSLR, Full HD. Além da Menção Honrosa, foi selecionado como filme de potencial comercial em Nashville, no evento FILM-COM. A produção é independente e de baixo orçamento.

Confira o trailer do filme

Marcos Venancio Machado Filme brasileiro de lutas é destaque em Los Angeles

Ficha técnica

Elenco

Coy - Emerson Cortez

Bucky, Flicky - Jefferson Cortez

Mister Hope - Rafael de Paula

Marthy - Thelmo Cardoso

Stan - Luiz Alexandre

Tyler - Leonardo Milanez

Naoto - Alexander Yokomizo

Bell - Cinthia Takeda

Equipe técnica

Jefferson Cortez - Diretor, coreógrafo de lutas, cameraman, produtor de elenco, locação e fotografia, editor

Emerson Cortez - Produtor executivo, cameraman

Alexander Yokomizo - Cameraman, editor de fotos da abertura

Sinopse

Um rapaz (Coy) fanático por filmes de Kung Fu chineses foi separado de seu irmão gêmeo depois que seus pais se divorciaram, vivendo com a mãe, uma bondosa e amável mulher! Seu irmão (Bucky) o inveja por ter ficado com o pai, um homem alcoólatra e agressivo, e juntamente com amigos começam a importunar Coy. A situação chega a um ponto que Coy não pode suportar mais. Ele viaja fundo em sua imaginação e se vê no mundo de sua paixão, junto daqueles que o incomodam, mas aí, como um hábil lutador, enfrenta de igual pra igual os inimigos que o cercam, culminando também na sua melhora em sua vida real.

