O filme "Hansel e Gretel: Caçadores de Bruxas", adaptação da fábula clássica de João e Maria, ganhou o seu primeiro trailer. As imagens mostram que o longa promete injetar ação na história original.

A narrativa do filme se passa 15 anos após o traumático incidente envolvendo a casa feita de doces, quando Hansel e Gretel (nomes originais) formam uma dupla de impecáveis caçadores de bruxas, que migram pelo mundo procurando e matando tais seres malignos.

O longa é dirigido pelo norueguês Tommy Wirkola ("Dead Snow"), que também escreveu o roteiro com Adam McKay, conhecido por dirigir as comédias estreladas por Will Ferrell.

Assista trailer de "Hansel e Gretel: Caçadores de Bruxas":

Da Redação Filme baseado na fábula de João e Maria ganha trailer

