Filme baiano 'Show de Calouros' tem lançamento na Sala de Arte

Rico Estrada (vivido pelo ator Marcelo Sousa Brito) deixou, há alguns anos, sua promissora carreira de rockstar e abandou os palcos. Tempos depois ele vê uma chance de retornar aos holofotes através de uma apresentação para cantores amadores.

Essa é a trama de “Show de Calouros”, curta-metragem baiano dirigido por Diego Haase e Rodrigo Araújo que tem lançamento nesta sexta-feira, 25, às 19h, na Sala de Arte da UFBA (Vale do Canela), com sessão gratuita.

Os diretores irão apresentar o filme e contarão com duas convidadas para o bate-papo ao fim da sessão junto ao público: Tatiana Trad, baixista que integra à cena musical underground de Salvador, além de realizar pesquisa acadêmica no campo do audiovisual; e Tenille Bezerra, poetisa e também ligada à cena cinematográfica soteropolitana.

O filme conta no elenco e na preparação de elenco da atriz e performer Ivana Chastinet, que faleceu ano passado. Segundo nota da assessoria, “Show de Calouros” é “um filme sobre o amor, a verdade e a nossa capacidade inventiva”.

