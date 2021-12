Aguardada estreia nos cinemas brasileiros, que deverá ocorrer no segundo semestre deste ano, o filme baiano "Depois da Chuva", primeiro longa de Cláudio Marques e Marília Hughes, cumpre mais uma etapa de participação em festivais internacionais: foi selecionado para o Maine Filme Festival, que acontece de 11 a 21 de julho na cidade universitária de Waterville, e terá exibições nos dias 16 e 18.

São as primeiras apresentações nos Estados Unidos, como única produção brasileira convidada, dividindo as atenções com filmes de nomes conhecidos como Richard Linklater (Boyhood) e Philippe Garrel (Jealousy).



Homenagem



A atriz Glenn Close será homenageada nesta edição, que contará também com a presença do cineasta Martin Scorsese exibindo uma série de filmes poloneses da década de 60.

Cláudio Marques, que estará em Waterville, pela primeira vez participando de um festival nos Estados Unidos, comemora: "É um festival que nos foi muito recomendado como um dos principais. Não é gigantesco, mas é conhecido pela curadoria rigorosa, servindo de balizamento para outros", afirma.



"É muito importante para quem está começando uma carreira nos EUA e para que as pessoas passem a reconhecer o trabalho da gente".



Assista ao trailer de "Depois da Chuva":





Adalberto Meireles

Filme baiano será exibido em Maine, nos Estados Unidos

Depois da Chuva - trailer from cau marques on Vimeo.

Seleção

"Depois da Chuva" passou por uma peneira de cinco mil inscritos, permanecendo entre os 44 escolhidos. Foi selecionado também para o 43º Festival de Rotterdam, o 16º Festival de Cinema Independente de Buenos Aires (Bafici) e o 32º Festival Internacional do Uruguai. Recebeu os prêmios de trilha sonora, roteiro e ator de longa-metragem no 46º Festival de Brasília.

Claúdio e Marília já dirgiram seis curtas-metragens que acumulam 42 premiações e mais de 150 participações em mostras e festivais.



"Depois da Chuva" conta a história de um adolescente de espírito libertário que vive seu despertar político e amoroso durante a transição democrática no Brasil da primeira metade dos anos 80.

