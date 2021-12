Filme baiano ganha sessão especial em Cannes

O longa-metragem baiano Depois da Chuva garantiu presença na França, no Festival de Cannes, um dos três mais importantes do mundo. O anúncio oficial saiu neste sábado, 20, à noite, no encerramento de outro evento que o filme participou, o Festival de Cinema Independente de Buenos Aires, na Argentina.

Dirigido por Cláudio Marques e Marilia Hughes, Depois da Chuva traz o jovem estreante Pedro Maia como ator principal. O filme fala sobre um adolescente politizado, vivendo no Brasil em processo de redemocratização, na época da mobilização pelas eleições diretas, entre 1984 e 1985.

Exibido na Argentina como "obra em progresso" (não-finalizado), Depois da Chuva contará com sessão especial no famoso Palácio dos Festivais, em Cannes, entre 15 e 26 de maio (data ainda não confirmada). Para tal conquista, o filme passou por um júri internacional, em Buenos Aires, composto por curadores de grandes festivais.

Visibilidade - "Queremos que o filme possa ser apreciado por programadores, produtores e distribuidores de diversas partes do mundo. Sem dúvida, uma exibição em Cannes é um grande passo", diz a diretora Marilia Hughes, que vislumbra uma possível carreira internacional.

Para o outro diretor, Claudio Marques, a exibição em Cannes representa um "grande começo" para o filme. Ele celebra o trabalho dos atores, todos baianos. "O elenco tem recebido muitos elogios nessas primeiras sessões fora do país. Pedro Maia, principalmente, por segurar um longa-metragem do início ao final".

A partir da participação no festival francês, Depois da Chuva tem grandes chances de se habilitar a outros grandes eventos de cinema do mundo e quebrar o jejum que o cinema brasileiro vem enfrentando desde o filme Tropa de Elite, que venceu o Festival de Berlim, em 2008.

