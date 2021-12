Filme baiano ganha prêmio em festival no Espírito Santo

O filme "Da Alegria, Do Mar e de Outras Coisas", da cineasta baiana Ceci Alves, conquistou, neste sábado, 7, à noite, menção honrosa na segunda edição do Festival de Cinema de Muqui (Fecim), no Espírito Santo. O curta-metragem, que conta a história de duas travestis que foram vítimas de homofobia em Salvador, havia sido premiado, dia 19 de agosto, no festival Visões Periféricas que aconteceu no Rio de Janeiro.

Esta é a segunda vez que Ceci Alves ganha prêmio no Fecim. "Ano passado, ganhei por Doido Lelé, meu primeiro filme. Este ano, ser agraciada com Da Alegria é um reconhecimento do meu trabalho. Agora, espero voltar no próximo ano com Velho Rei, filme que acabei de finalizar", comemora Ceci.

"Da Alegria, Do Mar e de Outras Coisas" participará, no final deste mês, do Festival de Cinema de Maringá, no Paraná, onde foi selecionado para participar da mostra competitiva. O filme relata o caso da travesti baiana Júnior da Silva Lago, 22 anos, a "Luana", assassinada por homens armados durante ataque na praia. A também travesti Jocimar Oliveira do Carmo, a "Joice", que estava com ela, sobrevive.

A historia é recontada no filme pela travesti Nem, que faz shows de dublagem, e vê a também travesti, Joy, ser morta pelos homens. Os atores Rodolfo Lima, de São Paulo, e Rodrigo Porto Cavalcanti, de Pernambuco, estrelam o filme.

A produção já começou premiada antes mesmo das gravações. O curta foi contemplado no último edital de demanda espontânea do Fundo de Cultura do governo do Estado da Bahia. "Da Alegria" também ganhou menção honrosa do Cine Futuro, em 2012.

adblock ativo