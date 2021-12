Filme baiano é selecionado para Festival de Buenos Aires

O longa-metragem Depois da Chuva, filmado em Salvador e dirigido por Cláudio Marques e Marília Hughes, foi selecionado para o Work in Progress (WIP) do Festival de Cinema Independente de Buenos Aires (Bafici). A WIP reúne filmes ainda não finalizados, com obras em diferentes fases de produção realizadas em vários países da América Latina. A 15ª edição do Bafici acontece nos dias 10 a 21 de abril, na capital argentina.

"Depois da Chuva ainda não está pronto, precisa passar pelo processo final de montagem e edição de som, mas, no Bafici, poderemos entender como ele vai ser recebido pelas pessoas de fora do país", afirma a diretora do longa, Marília Hughes.

A história do filme se passa em 1984, ano marcado pela transição política no Brasil. É em meio à expectativa da população com o movimento Diretas Já, que Caio (Pedro Maia), jovem de espírito libertário, convive com os anseios por liberdade, em casa e nas ruas, e descobre o primeiro amor.

