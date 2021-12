A produção baiana A Coleção Invisível, dirigida pelo francês radicado na Bahia Bernard Attal, venceu em três categorias do Festival de Gramado 2013. A festa de premiação do evento ocorreu na noite deste sábado, 17, na cidade homônima, no Rio Grande do Sul.

A Coleção Invisível foi escolhido como Melhor Filme pelo júri popular, dividindo a premiação com a animação Até Que a Sbórnia nos Separe, do gaúcho Otto Guerra. O filme de Attal ainda venceu os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante, para Clarisse Abujamra, e Melhor Ator Coadjuvante, concedido postumamente para Walmor Chagas. O ator morreu em janeiro deste ano.

O principal premiado da noite foi o filme Tatuagem, do pernambucano Hilton Lacerda, que levou o Kikito de Melhor Filme do Festival.

Veja o trailer de A Coleção Invisível:

Da Redação Filme baiano A Coleção Invisível leva 3 prêmios em Gramado

Veja a lista de premiados em todas as categorias do Festival de Gramado 2013:

Curta-metragem

Desenho de som: Tiago Bello, Marcos Lopes e Rita Zart por "Tomou Café e Esperou"

Trilha-sonora: Luiz Oliviéri por "Acalanto".

Direção de arte: Rogério Tavares por "Acalanto"

Montagem: Gilberto Scarpa e Vinícius Gotardelo por "Merda!"

Fotografia: Alexandre Samori por "Arapuca"

Roteiro: Francine Barbosa e Pedro Jorge por "A Navalha do Avô"

Atriz: Léa Garcia por "Acalanto"

Ator: Kauê Telloli por "A Navalha do Avô"

Prêmio Especial do Júri: "Carregadores do Monte", de Cassio Santos e Julio Lucena

Melhor Filme (Júri Popular): "Acalanto", de Arturo Sabóia

Melhor Diretor: "Acalanto", de Arturo Sabóia

Melhor Filme: "Acalanto", de Arturo Sabóia

Prêmio Canal Brasil:

"A Navalha do Avô", de Pedro Jorge

Prêmio Dom Quixote:

"Repare Bem", de Maria de Medeiros

Menção Honrosa: "A Oeste do Fim do Mundo", de Paulo Nascimento, e "Venimos de Muy Lejos", de Ricardo Piterbarg

Longas-metragens estrangeiros:

Fotografia: Eduardo Ramírez Gonzáles por "Cazando Luciérnagas"

Roteiro: Carlos Francos Esguerra por "Cazando Luciérnagas"

Atriz: Valentina Abril por "Cazando Luciérnagas"

Ator: Cesar Troncoso por "A Oeste do Fim do Mundo"

Prêmio Especial do Júri: "Venimos de Muy Lejos", de Ricardo Piterbarg

Melhor Filme (Júri Popular): "A Oeste do Fim do Mundo", de Paulo Nascimento

Melhor Diretor: Roberto Flores Prieto por "Cazando Luciérnagas"

Melhor Filme: "Repare Bem", de Maria de Medeiros

Júri da Crítica:

Melhor Curta-metragem: "Os Filmes Estão Vivos", de Fabiano de Souza e Milton do Prado

Melhor Longa-metragem estrangeiro: "Repare Bem", de Maria de Medeiros

Melhor longa-metragem brasileiro: "Tatuagem", Hilton Lacerda

Longas-metragens brasileiros:

Melhor atriz coadjuvante: Clarisse Abujamra, por "A Coleção Invisível"

Melhor ator coadjuvante: Walmor Chagas, por "A Coleção Invisível"

Melhor desenho de som: Edson Secco, por "Éden"

Melhor trilha musical: Dj Dolores, por "Tatuagem"

Melhor direção de arte: Eloar Guazzelli e Pilar Prado, por "Até que a Sbórnia nos Separe"

Melhor montagem: Karen Harley, por "Os Amigos"

Melhor Fotografia: Gallo Rivas por "A Bruta Flor do Querer"

Melhor Roteiro: Domingos de Oliveira por "Primeiro Dia de um Ano Qualquer"

Melhor Atriz: Leandra Leal por "Éden"

Melhor Ator: Irandhir Santos por "Tatuagem"

Prêmio Especial do Júri: Revelando Sebastião Salgado, de Betse de Paula

Melhor Filme (Júri Popular): "Até Que a Sbórnia nos Separe", de Otto Guerra e Ennio Torresan Jr; e "A Coleção Invisível", de Bernard Attal

Melhor Diretor: Andradina Azevedo e Dida Andrade por "A Bruta Flor do Querer"

Melhor Filme: "Tatuagem", de Hilton Lacerda

adblock ativo