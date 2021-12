Filme baiano A Cidade do Futuro estreia em festival

O Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba começa nessa quinta-feira, 9, e chega a sua quinta edição, firmando-se como um dos festivais mais interessantes do cenário brasileiro. A aposta é centrada em filmes que possuem uma pesquisa de linguagem, ao mesmo tempo em que dialoguem com o público.

Mesmo com poucas edições, o Olhar de Cinema já se revelou um dos festivais brasileiros mais voltados ao risco e consegue apresentar o que de mais interessante tem sido feito atualmente hoje no mundo.

O longa A Cidade do Futuro, dirigido pelos baianos Cláudio Marques e Marília Hugues, fará sua estreia na mostra competitiva do festival, que reúne filmes nacionais e internacionais.

Entre eles estão o cearense O Estranho Caso de Ezequiel, de Guto Parente, e Eles Vieram e Roubaram sua Alma, do gaúcho Daniel de Bem. Concorrem com filmes da França, Paraguai, Chile, Itália, entre outros.



Rompendo padrões

A Cidade do Futuro é o segundo longa-metragem da dupla de diretores, após o sucesso de premiações de Depois da Chuva, vencedor de prêmios importantes no Festival de Brasília, em 2013. O novo filme é fruto das pesquisas realizadas pelos diretores no processo de realização do curta-metragem Desterro.

O novo longa se passa em Serra do Ramalho, cidade do oeste baiano, no Vale do São Francisco. A cidade foi criada em fins dos anos 1970, no governo militar, como forma de acolher as famílias desapropriadas por conta da criação da hidrelétrica de Sobradinho. Na época foi chamada de "cidade do futuro".

Além da peculiar característica histórica que o lugar carrega, o filme se debruça sobre a vida de jovens do lugar. Na trama, Mila, Gilmar e Igor vão desafiar os padrões sociais formando uma família não tradicional.

"Encontramos em Serra do Ramalho jovens muito fortes, afirmativos, que lutam para que a violência que marcou a vida de seus pais não se repita com eles", afirma Cláudio Marques.

Jovens desafiadores

Os atores Milla Suzart, Igor Santos e Gilmar Araújo moram de fato em Serra do Ramalho. Os personagens recebem os nomes dos atores, algo comum em muitos filmes, um tipo de aproximação mais documental com a realidade retratada.

A Cidade do Futuro parece seguir a mesma esteira do filme anterior dos cineastas no sentido de buscar um registro naturalista, por isso a ideia de escalar jovens do lugar para protagonizar o filme.

"De fato, o encontro com Milla, Gilmar e Igor foi surpreendente e maravilhoso. Eles são corajosos e muito talentosos. Não tínhamos muito tempo e rapidamente eles compreenderam o nosso método de trabalho, mesmo sem nenhuma experiência prévia com cinema", contou Marília Hugues.

Os diretores e os três atores também participarão de uma mesa redonda sobre jovens atores não-profissionais, como parte da programação de seminários do festival Olhar de Cinema.

Destaques

Da Argentina, o festival recebe o cineasta Matías Piñeiro, que vem a Curitiba apresentar seus cinco longas-metragens e ministrar uma masterclass sobre seu inventivo cinema. Filmes como A Princesa da França, Viola e Rosalinda poderão ser debatidos diretamente como o diretor.

O festival também homenageia o cineasta brasileiro Luiz Sérgio Person, apresentando grande parte de seus longas, como os clássicos São Paulo S/A e O Caso dos Irmãos Naves.

Outros clássicos atemporais do cinema também ganham destaque na programação. São obras-primas absolutas como Mouchette - A Virgem Possuída, de Robert Bresson, Como Era Verde Meu Vale, de John Ford, Amarcord, de Federico Fellini, e Ninotchka, de Ernst Lubitsch.

O festival será o primeiro no Brasil a exibir o curta-metragem A Moça que Dançou com o Diabo, dirigido pelo paulista Luiz Paulo Miranda Maria, que competiu recentemente no Festival de Cannes e recebeu menção honrosa do júri.

