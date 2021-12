Filme alemão "Entre Mundos" vence Mostra de Cinema

Duas produções alemãs com temática de guerra e dirigidas por mulheres venceram o troféu Bandeira Paulista da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Na categoria ficção, quem levou o prêmio foi "Entre Mundos", dirigido por Feo Aladag. Já na categoria documentário, a estatueta criada pela artista plástica Tomie Otake ficou com "A Guerra das Patentes", de Hannah Leonie Prinzler. Nos dois casos, trata-se do segundo longa-metragem das diretoras. A austríaca Feo repete nesta 38ª edição o feito de 2010, quando ganhou a Mostra com "Quando Partimos". Também atriz e roteirista, ela mora na Alemanha, onde estudou cinema, e tem demonstrado em suas obras um interesse particular sobre as relações e as fragilidades humanas.

Enquanto seu primeiro e premiado longa conta a história de uma mulher que, após fugir do marido violento em Istambul, volta a viver com sua família, em Berlim, e sofre para se adaptar à vida com os pais, o novo filme mostra um grupo de soldados alemães na Guerra do Afeganistão. Jesper, junto com seu pelotão, é designado para proteger uma vila da influência crescente do Talibã. O soldado se aproxima do intérprete Tarik. Quando as vidas de Tarik e sua irmã são ameaçadas, ele tem que escolher entre suas obrigações militares e sua consciência. Apesar da dureza do tema, Feo faz uma direção delicada. Ela assina o roteiro, junto com Judith Kaufmann e Matthias Kock.

O prêmio foi anunciado pelo crítico francês, e membro do júri, N.T. Binh, que classificou o filme como "brilhante em todos os departamentos". A escolha foi unânime, segundo ele. O crítico fez questão de destacar que estava muito feliz pelo filme ganhador ter uma mulher na direção, ainda que esse item não tenha influenciado a escolha, garantiu. Além do francês, fizeram parte do júri de ficção os cineastas Emir Baigazin (Cazaquistão), Mania Akbari (Irã), Mariana Rondón (Venezuela), Murilo Salles (Brasil) e a produtora Marianne Slot (Dinamarca).

Já o melhor documentário aborda uma guerra pouco conhecida, principalmente no Brasil. O documentário de Hannah faz uma investigação criativa sobre quem lucra com a propriedade intelectual e quem sofre as consequências econômicas e sociais desse sistema. A diretora assina também o roteiro e a montagem do filme, que conta com depoimentos de David Martim, James Dyson e Suman Sahai.

Prêmio do público

Neste ano, a votação do público encerrou uma disputa muito apertada pelo filme que mais agradou a plateia. Como de costume, a cada sessão assistida o espectador recebeu uma cédula para votar com uma escala de 1 a 5, devolvendo-a após a sessão. Na contagem final, o público não se satisfez em eleger o melhor filme e proporcionou a 38ª edição da Mostra um fato inédito, o empate entre três obras: Do que vem antes, de Lav Diaz (Filipinas); SAM, de Elena Hazanov (Suíça), e Relatos Selvagens, de Damián Szifrón, filme argentino que abriu esta 38ª edição.

