Filme 50 Tons de Cinza terá 20 minutos de cenas de sexo

O filme 50 Tons de Cinza, adaptação do livro homônimo de E.L. James, possui 12 cenas de sexo, totalizando 20 minutos com os protagonistas tendo relações sexuais, segundo o site Mr. Skin, que cataloga esse tipo de informação. Como o longa tem 100 minutos, isso quer dizer que 1 quinto do filme possui sexo.

Apesar disso, o diretor não crê que o filme seja classificado como erótico. "Eu só não usaria a palavra 'erótico' - ele traz idéias diferentes para mim. Nós tentamos fazer um bom filme", disse em entrevista ao Sunday Times.

O filme acompanha o intenso relacionamento entre a estudante de literatura Anastasia Steele (Dakota Johnson) e o milionário Christian Grey (Jamie Dornan), uma relação complexa que começa quando Anastasia deve entrevistar Christian para o jornal da faculdade. A partir daí, eles embarcam em um caso de amor e Anastasia não só descobre mais sobre seus próprios desejos, como também os segredos mais obscuros que Grey tenta esconder.

50 Tons de Cinza estreia no dia 13 de fevereiro.

