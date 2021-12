Fãs já podem conferir o trailer do filme "Cinquenta Tons de Cinza". As primeiras cenas da adaptação do primeiro livro da trilogia da britânica E.L. James foram divulgadas mundialmente na manhã desta quinta-feira, 24.

As imagens se concentraram em contar o início da relação apimentada dos protagonistas Christian Grey e Anastasia Steele, interpretados por Jamie Dornann e Dakota Johnson.

O longa, com estreia prevista para 2015, começou a ser filmado em novembro de 2013, no Canadá. Também estão no elenco Luke Grimes, Eloise Mumford, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden e a cantora Rita Ora. A direção é de Sam Taylor-Johnson ("O Garoto de Liverpool").



Assista ao trailer de "Cinquenta Tons de Cinza":

Da Redação Filme "50 Tons de Cinza" ganha primeiro trailer

