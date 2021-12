Filha de Glauber Rocha e cantora nigeriana fazem show no Panorama Coisa de Cinema

As músicas mais dançantes de Fela Kuti, músico nigeriano que foi considerado o criador do afrobeat, darão o tom da festa de abertura do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema, na próxima quarta-feira, 30. Quem faz as honras é a cantora também nigeriana Okwei Odili, no evento que começa a partir das 22h30, no foyer do Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha.

O repertório é baseado na trilha do documentário “Meu Amigo Fela”, de Joel Zito Araújo. Outra atração da noite, o público ainda poderá participar de debate sobre a obra logo após a exibição. Os ingressos serão vendidos no local e têm preço simbólico de R$ 2,00, com direito a meia-entrada.

Já no sábado, 2, quem passa por lá é a cantora carioca Ava Rocha, filha do cineasta baiano Glauber Rocha, o grande homenageado do XV Panorama. Ela se apresenta junto com outros artistas no projeto Oliveiras na Laje, com shows sempre às 20h.

Os ingressos custam R$ 15,00, com exceção da quarta-feira, 6, quando Pali e Magnata se apresentam no esquema “pague quanto puder”. No mesmo dia, ocorre a festa de encerramento com a baiana Mariella Santiago. A cantora vai apresentar uma prévia do seu novo projeto, com músicas inéditas, e também canções dos seus últimos trabalhos (DVD Ella é do Brasil e os CDs Ella e Mariella).

