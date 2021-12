As imagens de Vivienne Jolie-Pitt, de cinco anos, em sua primeira aparição no cinema acabam de ser divulgadas pela Walt Disney. A filha mais nova do casal Brad Pitt e Angelina Jolie interpreta a princesa Aurora em criança em Maléfica, filme protagonizado pela mãe.

O primeiro encontro de Vivienne e Jolie no filme acontece em uma floresta escura e cheia de mistérios.

No trailer divulgado é possível ver as primeiras imagens do debute de Vivienne, no cinema.

Filha caçula de Brad Pitt e Angelina Jolie estreia no cinema

Vivienne tem um irmão gémeo, Knox. Brad e Angelina ainda são pais de Maddox de 11 anos, Pax, de 9, Zahara, de 8 e Shiloh de 7 anos.

