FICI traz filmes premiados e sessões especiais a Salvador

O Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) chega a Salvador nesta sexta-feira, 10, e segue com a programação até o dia 19 de outubro. As sessões acontecem sempre às sextas, sábados e domingos, entre 10h30 e 18h30, no cinema do Salvador Shopping.

Nas sessões O Pequeno Jornalista e O Pequeno Cientista, a criançada aprende um pouco sobre esses dois ofícios escrevendo, debatendo e fazendo experiências sobre os filmes que acabaram de assisitir. As duas sessões especiais acontecem nesta sexta-feira, 10, às 10h30, após a exibição dos filmes "Uma viagem extraordinária" e "A Marcha dos Pinguins".

Uma das atrações é o premiado "Ernest & Celéstine" (Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner, França, 2012). Ainda inédito no Brasil, o filme é baseado na série de livros belga de Gabrielle Vincent. A animação, que venceu de diversos prêmios e tem indicação ao Oscar, será exibida aos sábados, às 14h30, e no domingo, 12, às 16h30.

No Programa Internacional, que reúne filmes inéditos especialmente dublados para o FICI, serão exibidas a ficção Pinóquio (Anna Justice, Alemanha, 2013) e as animações O Homem da Lua (Stephan Schesch, França/Irlanda/Alemanha, 2012) e Kiriku, os Homens e as Mulheres (França, 2012), de Michel Ocelot. O diretor francês também será homenageado na mostra Mestre da Animação, que além de seu mais recente trabalho, também vai apresentar Kiriku, os Animais Selvagens (2005) e As Aventuras de Azur e Asmar (2006).

