Ficbic abre inscrições para mostra universitária de cinema

Estudantes de cinema têm a chance de exibir suas produções audiovisuais na Mostra Universitária do Festival Internacional de Cinema da Bienal de Curitiba (Ficbic), e concorrer a quatro viagens para acompanhar de perto o 64º Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2014. Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira, 6, através do site www.ficbic.com.br. As inscrições são gratuitas.

A exigência é que os candidatos sejam universitários, recém-formados ou alunos de cursos técnicos. Os candidatos devem enviar seus trabalhos em quatro categorias: ficção, documentário, videoclipe e vídeo arte. As obras selecionadas serão exibidas no Cine Guarani, em Curitiba, de 25 a 28 de setembro de 2013, com a cerimônia de premiação marcada para o dia 29. Com curadoria do cineasta Eduardo Baggio, o festival contará com uma mostra contemporânea internacional e nacional.







